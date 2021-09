Come si è concluso il vertice dei giovani leader dell’ambiente a Milano (Di giovedì 30 settembre 2021) Youth4Climate, un momento della plenaria finale (foto: Antonio Piemontese)Non si fidano. “Com’è possibile combattere il cambiamento climatico se i dati sono già vecchi di anni quando vengono pubblicati?”. È una delle domande, forse tra le più pregnanti, posta dai ragazzi nella plenaria finale di Youth4Climate, kermesse milanese che ha messo attorno a un tavolo quattrocento giovani delegati per confrontarsi sul cambiamento climatico e dare suggerimenti agli adulti che si ritroveranno alla Cop26 di Glasgow a inizio novembre. La tre giorni lombarda, primo evento del genere (Come non ha mancato di ripetere il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, padrone di casa) ha visto la città aprire le porte nonostante la pandemia. I quattro tavoli di discussione (con tampone per tutti ogni 48 ore) hanno prodotto un documento comune che sarà ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) Youth4Climate, un momento della plenaria finale (foto: Antonio Piemontese)Non si fidano. “Com’è possibile combattere il cambiamento climatico se i dati sono già vecchi di anni quando vengono pubblicati?”. È una delle domande, forse tra le più pregnanti, posta dai ragazzi nella plenaria finale di Youth4Climate, kermesse milanese che ha messo attorno a un tavolo quattrocentodelegati per confrontarsi sul cambiamento climatico e dare suggerimenti agli adulti che si ritroveranno alla Cop26 di Glasgow a inizio novembre. La tre giorni lombarda, primo evento del genere (non ha mancato di ripetere il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, padrone di casa) ha visto la città aprire le porte nonostante la pandemia. I quattro tavoli di discussione (con tampone per tutti ogni 48 ore) hanno prodotto un documento comune che sarà ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così M… - Asgard_Hydra : Ambiente, come si è concluso il vertice dei giovani leader a Milano - Wired - walterwhiteITA : Come si è concluso il vertice dei giovani leader dell’ambiente a Milano - che_balle : @eraoraChiara Anche io faccio autoanalisi, perché sono un animale autocritico, e quando sbaglio mi auto/punisco. Fa… - Negative_One86 : @MarevaBogi Ognuno ha una percezione diversa riguardo al dolore. Come diceva De Andrè, il dolore degli altri è dolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come concluso Sopravvissuta all'influenza Spagnola (nel 1918) muore di Covid a 105 anni. La figlia: 'Senza il virus avrebbe vissuto ancora a lungo' Primetta per un periodo si mantenne lavorando come sarta. Capelli corvini con occhi scuri e ... È morta il 16 settembre ', ha concluso.

Ai giovani per il clima non bastano le promesse di Draghi ... è questo il responso del vertice per giovani sul clima organizzato da governo e Onu e concluso ... è come se avessero chiesto di fondare la Nazione dei giovani, per partecipare agli eventi sul clima ...

Come si è concluso il vertice dei giovani leader dell ambiente a Milano Wired.it Primetta per un periodo si mantenne lavorandosarta. Capelli corvini con occhi scuri e ... È morta il 16 settembre ', ha... è questo il responso del vertice per giovani sul clima organizzato da governo e Onu e... èse avessero chiesto di fondare la Nazione dei giovani, per partecipare agli eventi sul clima ...