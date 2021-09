"Cattura e Stoccaggio delle CO2, bisogna agire subito" (Di giovedì 30 settembre 2021) Luigi Ciarrocchi, di Eni "La tecnologia c'è ed è matura, non possiamo permettere che queste emissioni continuino a finire in atmosfera" 30 settembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Luigi Ciarrocchi, di Eni "La tecnologia c'è ed è matura, non possiamo permettere che queste emissioni continuino a finire in atmosfera" 30 settembre 2021

Advertising

Greenpeace_ITA : ++ IN AZIONE! Il messaggio dalla trivella dove Eni vorrebbe realizzare i suoi piani di cattura e stoccaggio di CO2… - Greenpeace_ITA : La cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS) presso la piattaforma Porto Corsini Mare Ovest è il progetto che Eni vorreb… - Greenpeace_ITA : Chiediamo a Eni di smetterla di proporre false soluzioni alla crisi climatica, come il CCS - la cattura e stoccaggi… - CAGLIARILIVEAPP : OMC, per l'industria la sfida della cattura e stoccaggio della CO2 - dtella65 : RT @Greenpeace_ITA: La cattura e lo stoccaggio di CO2 (CCS) presso la piattaforma Porto Corsini Mare Ovest è il progetto che Eni vorrebbe r… -