Carla Bruni | chi si rivede sulla passerella di Balmain!

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’abbiamo vista calata alla perfezione nel ruolo istituzionale di Première Dame di Francia. L’abbiamo vista imbracciare la chitarra e dare alle stampe dischi di successo. L’abbiamo vista sui red carpet dei festival più importanti in giro per il mondo. Ma sulle passerelle delle sfilate di moda – ovvero là dove il suo mito era nato – non la vedevamo da un bel po’. Eccezion fatta per la leggendaria apparizione, nel 2017, sulla catwalk di Versace assieme alle altrettanto iconiche colleghe degli anni 90, in un quadro omaggio alla genialità del grande Gianni. Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford ed Helena Christensen sulla passerella Spring/Summer 2018 di Versace. Foto Getty.

Advertising

pmejpyl : @ZimnaMatylda Carla Bruni - Maciek47099868 : @ZimnaMatylda Carla Bruni - _sludgewave : Quelqu'un m'a dit è la classica canzone che non ti aspetti sia stata fatta da Carla Bruni - icarusyl : RT @wehadid: natasha poly, natalia e carla bruni radiantes ? - wehadid : natasha poly, natalia e carla bruni radiantes ? -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Bruni

Vanity Fair.it

Icone della moda come la neo mamma Naomi Campbell, quest'anno scatenata in passerella tra la Milano Fashion Week e Parigi, l'ex Premiere Dame, Nadege, Natasha Poly, Mariacarla Boscono e ...Lo stile di Monica Bellucci guarda le foto Leggi anche › Deva Cassel,e le altre star alle sfilate di Dior e Saint Laurent Monica Bellucci ancora oggi musa indiscussa Modella, ...La sala dei concerti de La Seine si è illuminata a giorno, per festeggiare il decimo anniversario della direzione creativa di Olivier Rousteing per la Maison Balmain.L'ex Première Dame torna là dove è nata la sua fama: in passerella. A Parigi, per Balmain, in una sfilata eccezionale che celebra i primi dieci anni di Olivier Rousteing alla direzione creativa della ...