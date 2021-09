Britney Spears | la reazione dopo essersi liberata dal padre | “In lacrime dopo un incubo”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 settembre 2021) In USA la liberazione diè stata un’evento davvero importante, tanto che la CNN, la ABC, FOX News e tutte le maggiori emittenti hanno seguito live quello che accadeva fuori dal tribunale di Los Angeles. Honestly I’m crying right now, news at @CNN #Freepic.twitter.com/QBItKQpVh3 — TheRealArmies (@jempoynyo) September 29, 2021 Fox News Live è talmente live che non ha studio. La giornalista parla direttamente dalla redazione, quello che succede, succede e la regia segue ciò che la redazione richiede. Se non c’è nulla da dire, la conduttrice resta in silenzio lasciando l’audio dell’ambiente. #Freepic.twitter.com/3n1b0fzGfx — LALLERO (@see lallero) September 29, 2021 Secondo Page Sixsarebbe scoppiata a piangere di gioiala ...