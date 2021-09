Blackout in sala operatoria a Bari: “medici costretti a operare con la luce del telefonino” (Di giovedì 30 settembre 2021) . L’episodio avvenuto il 25 agosto è stato confermato dai sanitari dell’ospedale barese. Il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ombelicale, in anestesia generale, è stato ventilato manualmente, dopo che il dispositivo per la ventilazione automatica si è bloccato a causa dell’improvvisa mancanza di energia elettrica. Un Blackout in sala operatoria e l’equipe medica è stata costretta “ad eseguire l’intervento chirurgico nel quale era impegnata utilizzando la torcia di uno smartphone”. A denunciare l’episodio, avvenuto lo scorso 25 agosto nell’ospedale San Paolo di Bari, è il sindacato Usppi (Unione sindacati pubblico e privato impiego). L’episodio è stato comunque confermato dai sanitari dell’ospedale barese, dai quali l’agenzia Agi apprende, inoltre, che il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) . L’episodio avvenuto il 25 agosto è stato confermato dai sanitari dell’ospedale barese. Il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ombelicale, in anestesia generale, è stato ventilato manualmente, dopo che il dispositivo per la ventilazione automatica si è bloccato a causa dell’improvvisa mancanza di energia elettrica. Unine l’equipe medica è stata costretta “ad eseguire l’intervento chirurgico nel quale era impegnata utilizzando la torcia di uno smartphone”. A denunciare l’episodio, avvenuto lo scorso 25 agosto nell’ospedale San Paolo di, è il sindacato Usppi (Unione sindacati pubblico e privato impiego). L’episodio è stato comunque confermato dai sanitari dell’ospedale barese, dai quali l’agenzia Agi apprende, inoltre, che il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ...

