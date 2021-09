Atp San Diego 2021 | il montepremi e il prize money

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ile ildell’Atp 250 di San, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Andrey Rublev guida il seeding americano nell’appuntamento in cui sono presenti di diritto due azzurri: si tratta di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Nella parte bassa del tabellone spicca la presenza di Casper Ruud. E’ di circa 563 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 78mila euro. Esattamente 5,290 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,290 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €15,358 (45 punti) SEMIFINALE: €27,303 (90 punti) FINALE: €46,074 (150 punti) VINCITORE: ...

Advertising

livetennisit : ATP 250 San Diego: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Sonego (LIVE) - sportface2016 : #Tennis, Atp #SanDiego 2021: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 30 settembre - zazoomblog : ATP San Diego 2021 ai quarti di finale super sfida Rublev-Schwatzaman in California Hurkacz avanza - #Diego #quarti… - OA_Sport : #ATP #SanDiego Rublev con facilità ai quarti e sarà super sfida contro Schwartzman. Hurkacz supera il primo scoglio… - zazoomblog : Tabellone Atp San Diego 2021: presenti Fognini e Sonego Rublev prima testa di serie - #Tabellone #Diego #2021:… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp San

Taggia. Fabio Fognini perde anche il doppio maschile alDiego Open, torneo250 in programma dal 27 settembre al 3 ottobre in California . Negli Stati Uniti d'America il tennista di Arma di Taggia, dopo aver ceduto nel singolare maschile contro l'...Lorenzo Sonego sfiderà Sebastian Korda al secondo turno dell'250 diDiego 2021 , evento di scena sul cemento americano. Il tennista italiano ha superato Basilashvili al debutto e mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada ora l'ostico Korda, ...Jannik regola Gerasimov in due set e approda ai quarti di finale, dove lo aspetta James Duckworth. Monfils avanza senza giocare e sfiderà Mager ...Ora ha di fronte un avversario di alta caratura. La sfida andrà in scena nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre, come secondo match dalle ore 02.30 (dopo Fognini - Nakashima) . La diretta te ...