Alexa? Ti segue per casa | arriva Astro

Advertising

fulviofortezza : C'era una volta Alexa... #Amazon ora va oltre, con Astro, il robot “tuttofare” che gira per casa, ti segue, ti asse… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexa segue

il Giornale

... senza necessità di installare diversi dispositivi per ciascuna stanza? Una domanda alla quale Amazon sembrerebbe aver risposto presentando Astro Household Robot , una versione disu ruote e ...E "come, che ha continuato a diventare sempre più smart da quando è stata lanciata sette anni ... 1 di 4 Al momento permette di fare videochiamate, el'utente se si sposta per casa in modo ...Alexa ora ti segue per casa: la società ha presentato infatti Astro, il suo primo robot domestico pensato per muoversi liberamente all'interno dell'appartamento ...Alexa ora ti segue per casa: la società ha presentato infatti Astro, il suo primo robot domestico pensato per muoversi liberamente all'interno dell'appartamento ...