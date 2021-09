Alejandro Mata Zoomarine | ' il Covid non ci fa arrendere | per Halloween in arrivo zucche e fantasmi'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Archiviata l'estate, è già tempo di. Il parco alle porte di Roma cambia veste e personalizza attrazioni ed eventi a tema, con un mese di iniziative pronte al via. Si parte sabato 2 ottobre (eventi fino al 1 novembre) con 6 regni tematizzati (tutti all'aperto, in rispetto delle norme anti) che accoglieranno il pubblico: il Regno di, il Regno di Carolina Benvenga, il Regno delle ombre, il Regno dellee dei, il Regno dei mostri e il Regno pirata. “Chiudiamo questa stagione - spiega il direttore generale- con il tradizionale appuntamento dedicato ad, un mese di eventi che piacciono sempre molto al ...

'Con il direttore generale Alejandro Mata e tutto lo staff di Zoomarine - fa notare - ci siamo rimboccati le maniche per avere una stagione il più normale possibile, garantendo grandi investimenti ...