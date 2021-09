Al via partnership Eni-Irena per accelerare transizione energetica (Di giovedì 30 settembre 2021) Eni e l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena) hanno firmato oggi un accordo di partnership di durata triennale, per collaborare nella promozione delle energie rinnovabili e per accelerare la transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di Irena, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26”. Secondo i termini dell’accordo, Eni e Irena collaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull’accelerazione della transizione energetica e sullo sviluppo delle energie rinnovabili nei paesi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Eni e l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili () hanno firmato oggi un accordo didi durata triennale, per collaborare nella promozione delle energie rinnovabili e perla, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L’accordo è stato sottoscritto dall’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dal Direttore Generale di, Francesco La Camera, nel periodo in cui Milano ospita la riunione ministeriale preparatoria “Pre-COP 26”. Secondo i termini dell’accordo, Eni ecollaboreranno per facilitare il dialogo e la condivisione delle esperienze sull’accelerazione dellae sullo sviluppo delle energie rinnovabili nei paesi ...

Al via partnership Eni - Irena per accelerare transizione energetica

Eni e l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena) hanno firmato oggi un accordo di partnership di durata triennale, per collaborare nella promozione delle energie rinnovabili e per accelerare la transizione energetica, in particolare nei paesi esportatori di fonti fossili. L'accordo

