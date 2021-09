Ainett Stephens e tutte le altre donne del GF Vip contro Soleil: “Se non la puniranno loro ci penseremo noi” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il clima da oratorio e scampagnata è finito, al GF Vip 6 è tempo di strategie, liti e coalizioni. Soleil Sorge dicendo “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un putiferio e si è beccata della razzista da mezza casa. L’influencer si è scusata, ma le sue scuse non sono state accettate ed hanno solamente fatto scoppiare l’ennesima catfight. Ainett Stephens ha dichiarato di non credere alla coinquilina: “Sei intelligente e la tua intenzione era razzista. Non fare la regina che il feudalesimo è finito. In puntata tirerò fuori tutto a modo mio vedrai“. Ainett Stephens e le altre donne contro Soleil. tutte contro una, le donne si sono riunite in bagno ed hanno mosso pesanti accuse ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 settembre 2021) Il clima da oratorio e scampagnata è finito, al GF Vip 6 è tempo di strategie, liti e coalizioni.Sorge dicendo “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un putiferio e si è beccata della razzista da mezza casa. L’influencer si è scusata, ma le sue scuse non sono state accettate ed hanno solamente fatto scoppiare l’ennesima catfight.ha dichiarato di non credere alla coinquilina: “Sei intelligente e la tua intenzione era razzista. Non fare la regina che il feudalesimo è finito. In puntata tirerò fuori tutto a modo mio vedrai“.e leuna, lesi sono riunite in bagno ed hanno mosso pesanti accuse ...

