110 nuovi positivi registrati mercoledì 30 settembre in FVG (Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.640 tamponi molecolari sono stati rilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi (una donna di 85 anni di Trieste deceduta in ospedale e una donna di 92 anni di Rive D’Arcano deceduta in ospedale); sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 42. I decessi complessivamente ammontano a 3.821, con la seguente suddivisione territoriale: 824 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.900, i clinicamente guariti 46, mentre le persone in isolamento sono 948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.640 tamponi molecolari sono stati rilevati 107contagi con una percentuale dità del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi (una donna di 85 anni di Trieste deceduta in ospedale e una donna di 92 anni di Rive D’Arcano deceduta in ospedale); sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 42. I decessi complessivamente ammontano a 3.821, con la seguente suddivisione territoriale: 824 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.900, i clinicamente guariti 46, mentre le persone in isolamento sono 948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...

