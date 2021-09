Xbox Cloud Gaming su console iniziano i test 'Beta'. I giochi next-gen di Xbox Series X/S anche su Xbox One (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi Xbox fa un primo importantissimo passo verso il lancio completo di Xbox Cloud Gaming anche su console e in particolare su Xbox Series X/S e Xbox One. Durante l'annuncio avvenuto alla Gamescom 2021, Microsoft aveva promesso una disponibilità almeno parziale già nel corso del 2021 ed è effettivamente così. Come confermato su Xbox Wire dal Senior Program Manager, Jake Rosenberg, i test per Xbox Cloud Gaming su console sono ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggifa un primo importantissimo passo verso il lancio completo disue in particolare suX/S eOne. Durante l'annuncio avvenuto alla Gamescom 2021, Microsoft aveva promesso una disponibilità almeno parziale già nel corso del 2021 ed è effettivamente così. Come confermato suWire dal Senior Program Manager, Jake Rosenberg, ipersusono ...

