Un chilo di cocaina in auto, arrestato un consigliere comunale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un consigliere comunale 40enne di Anela (Sassari), Virgilio Vannini, è stato arrestato perché trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un40enne di Anela (Sassari), Virgilio Vannini, è statoperché trovato in possesso di 1 kg dipurissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato ...

SardiniaPost : Un consigliere comunale 40enne di Anela (Sassari), Virgilio Vannini, è stato arrestato perché trovato in possesso d… - TgrRai : Serdiana (#SudSardegna), consigliere comunale di Anela (#Sassari) trovato con un chilo di #cocaina e 45mila euro ne… - leggoit : Droga, arrestato consigliere comunale: in auto aveva un chilo di cocaina e 45mila euro in contanti - iconanews : Un chilo di cocaina in auto, arrestato un consigliere comunale - eccapecca : Un chilo di cocaina in auto, arrestato Vannini, consigliere comunale. #droga Sardegna -