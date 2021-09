Truffa Wind con addebito: veniva applicata un costo ad ogni pagina web visitata, indaga la Procura (Di mercoledì 29 settembre 2021) Allarme per una nuova Truffa che arriva nella bolletta, la polizia sta indagando su un sistema che ruba 9 centesimi per pagina visitata. Truffa tramite smartphone (foto Adobestock)Ad aprire le indagini è la Procura di Milano, che sta indagando su questo filone che ha coinvolto WindTre con un sequestro di 21 milioni di euro di percentuali di servizi attivati attraverso modalità fraudolente da società di contenuti che lavorano per il gestore. Il Corriere della Sera spiega che è stato scoperto un costo invisibile di 9 centesimi che veniva addebitato aprendo semplicemente delle pagine Internet, ma che veniva limitato al massimo ad 1 euro per non far insospettire gli utenti. Dunque una ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Allarme per una nuovache arriva nella bolletta, la polizia stando su un sistema che ruba 9 centesimi pertramite smartphone (foto Adobestock)Ad aprire le indagini è ladi Milano, che stando su questo filone che ha coinvoltoTre con un sequestro di 21 milioni di euro di percentuali di servizi attivati attraverso modalità fraudolente da società di contenuti che lavorano per il gestore. Il Corriere della Sera spiega che è stato scoperto uninvisibile di 9 centesimi cheaddebitato aprendo semplicemente delle pagine Internet, ma chelimitato al massimo ad 1 euro per non far insospettire gli utenti. Dunque una ...

