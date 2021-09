“Terza dose inutile”, “Il virus non esiste più”. Panico a La7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Clamoroso a La7. Stamattina, durante la trasmissione “L’aria che tira” condotta da Myrta Merlino, per circa cinque minuti è calato il gelo in studio. E non poteva essere altrimenti. Tutto è cominciato quando a prendere la parola è stato Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Alta Medica, uno specialista con tanta esperienza nella lotta al virus, come ci ha tenuto a sottolineare la stessa conduttrice in fase di presentazione dell’ospite. Ma sentiamo cosa ha detto l’esperto di così sconvolgente a proposito della Terza dose, del virus in senso lato e dell’esperimento israeliano attualmente in essere. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/09/aria-che-tira-vaccini.mp4 Siamo sicuri di aver sentito bene? Proviamo a ripercorrere i passaggi principali dell’intervento del medico. “Noi siamo completamente ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Clamoroso a La7. Stamattina, durante la trasmissione “L’aria che tira” condotta da Myrta Merlino, per circa cinque minuti è calato il gelo in studio. E non poteva essere altrimenti. Tutto è cominciato quando a prendere la parola è stato Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Alta Medica, uno specialista con tanta esperienza nella lotta al, come ci ha tenuto a sottolineare la stessa conduttrice in fase di presentazione dell’ospite. Ma sentiamo cosa ha detto l’esperto di così sconvolgente a proposito della, delin senso lato e dell’esperimento israeliano attualmente in essere. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/09/aria-che-tira-vaccini.mp4 Siamo sicuri di aver sentito bene? Proviamo a ripercorrere i passaggi principali dell’intervento del medico. “Noi siamo completamente ...

