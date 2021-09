Spagna | inflazione attesa in accelerazione a settembre

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – L’accelera in. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’su base annuale è stimata al 4% nel mese dirispetto al +3,3% del mese precedente. L’indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un incremento dello 0,8% dopo il +0,5% di agosto. L’armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l’UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale del 4%, sopra il consensus di +3,7%, e conrfontarsi con il +3,3% del mese precedente. Su base mensile èin aumento dell’1,1% dopo il +0,4% precedente.

