Smart | dinamico e tecnologico | ecco il lavoro del futuro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Mentre il mondo continua a fronteggiare l’emergenza coronavirus, si torna ad assaporare il gusto di una pseudo-normalità che, seppur lontana da quella pre-Covid – sembra quantomeno più vicina rispetto ai mesi più duri della pandemia. Insomma, in scia alle campagne di vaccinazioni, che corrono specie in Europa, la luce alla fine del tunnel sembra più vicina. Ancora tante le incognite, la cosa certa, invece, è che la linea di demarcazione tracciata dall’emergenza è così profonda che sarà impossibile tornare al mondo così come lo avevamo conosciuto prima che il Covid irrompesse nelle nostre vite. Fortissimo, ad esempio, l’impatto sul mondo delche ne è uscito completamente rivoluzionato. Poter lavorare in qualsiasi luogo che non sia necessariamente la sede di, ma avendo la possibilità di usufruire di un ufficio tecnologicamente avanzato ...