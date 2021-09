Se l’iPhone si scarica in fretta potrebbe essere colpa di questa app | prova a cancellarla

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La batteria di iPhone non è più un grosso problema, ma con l’arrivo di iOS 15 le coserocambiate per molti possessori di dispositivi Apple. Ecco l’app che sta facendo impazzire l’utenza. iPhone scarico (Adobe Stock)Siamo ormai giunti ad un punto in cui la batteria non è più un grosso problema. Sono lontani i tempi in cui iPhone era quasi sempre attaccato alla rete elettrica. Vuoi per le dimensioni ridotte delle batterie, vuoi per la mancata ottimizzazione software, uno degli incubi che ha attanagliato i possessori di iPhone è stato, per diverso tempo, l’autonomia. Oggi, con l’arrivo della line-up di iPhone 13 – ma in verità dall’arrivo di iPhone XR – i melafonini non hanno più questi problemi. O meglio, sorgono ogni qualvolta si presenta un problema software legato a nuove funzioni o applicazioni che consumano in ...