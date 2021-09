Sassari, arrestato consigliere comunale: in macchina aveva un kg di cocaina (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un chilo di cocaina e poi più di 45mila euro in contanti. Questo è quanto hanno trovato gli agenti della Questura di Cagliari nella macchina di Virgilio Vannini, consigliere comunale di 40 anni. L’uomo è stato fermato sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo un sorpasso azzardato ad un trattore. Gli agenti, insospettiti dall’eccessivo nervosismo dell’uomo, hanno perquisito la macchina trovando la droga e i soldi in contanti. La cocaina è stata rinvenuta sotto al cruscotto, lato passeggero, avvolta in tre involucri. L’uomo si trova ora in carcere a Uta (Cagliari). Intanto gli investigatori della squadra mobile stanno lavorando per capire a chi fosse destinata la droga che stava trasportando il 40enne eletto consigliere comunale nel ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un chilo die poi più di 45mila euro in contanti. Questo è quanto hanno trovato gli agenti della Questura di Cagliari nelladi Virgilio Vannini,di 40 anni. L’uomo è stato fermato sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo un sorpasso azzardato ad un trattore. Gli agenti, insospettiti dall’eccessivo nervosismo dell’uomo, hanno perquisito latrovando la droga e i soldi in contanti. Laè stata rinvenuta sotto al cruscotto, lato passeggero, avvolta in tre involucri. L’uomo si trova ora in carcere a Uta (Cagliari). Intanto gli investigatori della squadra mobile stanno lavorando per capire a chi fosse destinata la droga che stava trasportando il 40enne elettonel ...

