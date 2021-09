Raffaella Fico innamorata del suo Piero. Ma spunta la ex di lui: “Vuole me, apra... (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex di Balotelli è nella casa del Grande Fratello Vip e si dice presissima dall'imprenditore Neri. Ma l'ex di lui ha qualcosa da dirle Leggi su golssip (Di mercoledì 29 settembre 2021) L'ex di Balotelli è nella casa del Grande Fratello Vip e si dice presissima dall'imprenditore Neri. Ma l'ex di lui ha qualcosa da dirle

Advertising

GiuseppeporroIt : Il fidanzato di Raffaella Fico la sta prendendo in giro? Spunta l'ex di lui: 'ama ancora me” #gfvip #raffaellafico - sciupaola : RT @alcolista: quest’arte porta un solo nome: raffaella fico #gfvip - alcolista : quest’arte porta un solo nome: raffaella fico #gfvip - Ihope_990 : RT @paneetrash: Se questa entra in casa Raffaella Fico se la mangia #gfvip - FraniiiCesca : RT @BITCHYFit: Raffaella Fico e Piero Neri, fra loro si intromette l’ex di lui: “L’ha presa in giro, ama ancora me” -