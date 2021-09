Pelè, le condizioni dell’ex calciatore: “Non importa la dimensione della sfida” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Migliorano le condizioni dell’ex stella del Brasile Pelè, ex calciatore e ex stella della Nazionale brasiliana di Calcio sta sempre meglio. Purtroppo è ancora ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Al momento, sta infatti proseguendo la riabilitazione a seguito dell’operazione a cui si è sottoposto per la rimozione del tumore al colon. Pelè, giorno dopo giorno migliora e cerca sempre di mantenere l’ottimismo e la positività. Oggi, 29 settembre, sui social, che usa costantemente per aggiornare i fan ha scritto: Quando la vita ti impone una sfida, è sempre più facile affrontarla con il sorriso sulle labbra. Quando vedi questo post, fammi un favore. Sorridi con me! Nei giorni scorsi aveva, invece, postato un video in cui giocava con un pallone con la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Migliorano lestella del Brasile, exe ex stellaNazionale brasiliana di Calcio sta sempre meglio. Purtroppo è ancora ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Al momento, sta infatti proseguendo la riabilitazione a seguito dell’operazione a cui si è sottoposto per la rimozione del tumore al colon., giorno dopo giorno migliora e cerca sempre di mantenere l’ottimismo e la positività. Oggi, 29 settembre, sui social, che usa costantemente per aggiornare i fan ha scritto: Quando la vita ti impone una, è sempre più facile affrontarla con il sorriso sulle labbra. Quando vedi questo post, fammi un favore. Sorridi con me! Nei giorni scorsi aveva, invece, postato un video in cui giocava con un pallone con la ...

