Ostia, prima l'inseguimento, poi la multa: 19enne non ci sta e minaccia i carabinieri in caserma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ostia – Continua senza sosta l'attività dei carabinieri di Ostia, aumentando la proiezione dei servizi per la prevenzione e la repressione dei reati in genere: nelle ultime 24 ore è stata arrestata una persona e due sono state denunciate. Nel corso di uno dei molteplici servizi di controllo pianificati sul territorio, i carabinieri di Ostia hanno fermato, al termine di un breve inseguimento, un 19enne alla guida di una Fiat 500. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, al quale nell'occasione sono state contestate alcune violazioni del Codice delle Strada, è stato colto da un eccesso d'ira, lanciando minacce nei confronti dei militar. Non solo: il giovane, non ancora soddisfatto, nel corso della notte si è presentato, in evidente stato di alterazione psicofisica, presso la Stazione ...

