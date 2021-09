Napoli-Spartak | Spalletti fa turnover | giocano Meret | Manolas | Elmas e Lozano

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Contro lo, in Europa League, giovedì,farà. Cambierà qualcosa in ogni reparto. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico si affiderà ad Alexin porta, tanto per cominciare. Ma non solo. “Possibile che respiri Di Lorenzo, con Malcuit candidato a presidiare la fascia destra, e probabilmente anche il ritorno dial posto di Rrahmani. Riposerà uno tra Fabian e Anguissa in mediana: partirà dalla panchina chi è più affaticato, e in quest’ottica potrebbe cominciare in borghese Anguissa, catapultato in squadra con la Juve e da quel momento sempre titolare per cinque partite consecutive”. Al posto di Frank potrebbe toccare ad. In attacco, Osimhen e Insigne sono confermati, mentre “l’idea è che possa ritrovare spazio dal primo minuto ...