(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA - La Roma cerca domani la seconda vittoria consecutiva nei gironi di Conference League per cercare di archiviare il prima possibile il passaggio alla fase finale della competizione europea. ...

Advertising

CorSport : #Mourinho: 'Darò uno possibilità ad alcuni giocatori poco impiegati' ?? - sportli26181512 : Mourinho: 'Darò uno possibilità ad alcuni giocatori poco impiegati': Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Darò

Domani alle 18.45 la squadra di Joséaffronterà in trasferta lo Zorya , club al momento al quarto posto del campionato ucraino. Questo pomeriggio il tecnico portoghese è intervenuto in ...... viil suo indirizzo e lo potrete pubblicare così inviteremo i tifosi ad andare sotto casa sua (ride, ndc )'. Nelle gerarchie al momento non rientra Zaniolo. Ciò nonostanteha speso ...