Morisi: «Voglio l’interrogatorio. Non ho commesso reati» (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nota dell’avvocato Fabio Pinelli, che assiste Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini: «Nella casa non c’era un quarto uomo» Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nota dell’avvocato Fabio Pinelli, che assiste Luca, ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini: «Nella casa non c’era un quarto uomo»

Ultime Notizie dalla rete : Morisi Voglio Giuseppe Conte/ 'Non sono affatto un moderato. Inchieste? Basta fesserie!' Prima di analizzare i principali dossier politici, il leader del Movimento 5 Stelle è tornato sul caso Morisi : "È una vicenda personale e non voglio fare speculazioni politiche. Salvini lo contesto ...

Conte: 'Non strumentalizziamo Morisi, a Lega critiche politiche' 'La mia posizione è molto chiara, la vicenda di Morisi per quanto mi riguarda è personale. C'è un'inchiesta giudiziaria. Non voglio che si possa usare questa vicenda ai fini di strumentalizzazione. Ritengo che Salvini prenda posizioni politiche ...

La Bestia spiegata alla Lega. La gogna su Morisi è la stessa usata da Salvini "Sono dispiaciuto della schifezza che condanna le persone prima che sia un giudice a farlo", dice oggi il leader del Carroccio. Ah sì?

