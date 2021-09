Meghan Markle | l’attacco | «Prega per i poveri con indosso 450mila dollari»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Perè sempre stato difficile essere paragonata a Kate Middleton. E anche questa volta la moglie del principe Harry deve affrontare un ulteriore calo di popolarità a favore della cognata. L’uscita pubblica della duchessa di Sussex a New York ha attirato l’attenzione di tutto il mondo e come sempre le critiche della stampa britannica. Non è passato inosservato il look costosissimo in netto contrasto con lo scopo benefico dell’evento., le critiche per il look Kate Middleton è nota per il suo abbigliamento sobrio, spesso low cost per non indispettire i contribuenti.invece non rinuncia a sfoggiare la sua ricchezza nonostante si batta per un mondo migliore. Il Daily Mail ha calcolato il prezzo totale degli outfit sfoggiati dalla Duchessa a New York, dove ha presenziato a ...