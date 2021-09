Mancano gli autisti di Tir, Gran Bretagna in ginocchio e forse, presto, anche l'Italia (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Inghilterra da giorni Mancano gli approvvigionamenti. I supermercati iniziano a svuotarsi e i rifornimenti non arrivano. Ora anche le pompe di benzina iniziano a rimanere a secco e gli inglesi formano lunghe code ai distributori per l'ultimo pieno, prima che sia troppo tardi. Il motivo della crisi è presto detto: oltre Manica Mancano gli autisti di camion e tir. Dalla Brexit ai distributori vuoti La Road Haulage Association, l'associazione di settore dei trasportatori di mezzi pesanti su strada, aveva avvertito oltre un mese fa che la Gran Bretagna ha bisogno urgente di 100mila conducenti di camion e ora accusa il Governo di "inerzia totale". L'assenza di autisti sarebbe una diretta conseguenza della Brexit. Secondo le associazioni degli ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Inghilterra da giornigli approvvigionamenti. I supermercati iniziano a svuotarsi e i rifornimenti non arrivano. Orale pompe di benzina iniziano a rimanere a secco e gli inglesi formano lunghe code ai distributori per l'ultimo pieno, prima che sia troppo tardi. Il motivo della crisi èdetto: oltre Manicaglidi camion e tir. Dalla Brexit ai distributori vuoti La Road Haulage Association, l'associazione di settore dei trasportatori di mezzi pesanti su strada, aveva avvertito oltre un mese fa che laha bisogno urgente di 100mila conducenti di camion e ora accusa il Governo di "inerzia totale". L'assenza disarebbe una diretta conseguenza della Brexit. Secondo le associazioni degli ...

