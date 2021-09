L'imprenditore edile non paga l'Iva: sequestrati soldi e case per quasi mezzo milione (Di mercoledì 29 settembre 2021) FANO - imprenditore edile non paga l'Iva: la Finanza gli sequestra tre case e conti correnti per un valore di 450mila euro. La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano ha dato esecuzione al decreto ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 settembre 2021) FANO -nonl'Iva: la Finanza gli sequestra tree conti correnti per un valore di 450mila euro. La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano ha dato esecuzione al decreto ...

Advertising

positanonews : Piano di Sorrento, protesta per i lavori e viene minacciato: condannato imprenditore edile tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca Piano di Sorrento, protesta per i lavori e viene minacciato: condannato imprenditore edile - partenopeico : Ma Italia viva serve a qualcosa se Faraone dice le stesse cose di Gasparri? Potevate chiamarla Forza Italia 2, nome… - Mauri_SMM_SEO : @errabonda20 @PlacidiPaola Tanto non ti conviene tra i 700-1500 euro, salvo rogne inaspettate , ho chiesto a mio fr… - PugliaStream : Paura in paese: a fuoco l'auto di un imprenditore edile -