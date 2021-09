Lecce-Monza | numeri e precedenti della sfida

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilè la squadra contro cui ilha pareggiato di più in percentuale in Serie B: 55% (12/22) – minimo 15 sfide.Ilè rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di Serie B contro il(2V, 5N), l’ultimo successo dei salentini contro i brianzoli nel torneo risale al gennaio 1985. Equilibrio nelle quattro gare più recenti train casa dei pugliesi in Serie B: un successo per parte e due pareggi, incluso lo 0-0 dello scorso gennaio. In questo mese di settembre nessuna squadra ha guadagnato più punti delin Serie B: 10 in quattro match, al pari di Pisa e Cosenza – il doppio invece di quelli ottenuti dal(cinque). Ilha raccolto due punti nelle prime tre trasferte di questo campionato, ...

Sarà Eugenio ABBATTISTA di Molfetta ad arbitrare l'anticipo della 7giornata train programma venerdì alle 20:30 al Via del Mare. Ad assisterlo Filippo BERCIGLI di Firenze e Marco DELLA CROCE di Rimini; IV Uomo Claudio GUALTIERI di Asti. In sala video (VAR) Francesco ... Per i giallorossi non tantissimi sorrisi in relazione ai match giocati contro i biancorossi, affrontati quasi solo nel campionato cadetto. Dopo il successo sul campo de Cittadella, il Lecce è atteso d ... Sarà Eugenio ABBATTISTA di Molfetta ad arbitrare l'anticipo della 7^ giornata tra Lecce e Monza in programma venerdì alle 20:30 al Via del Mare. Ad assisterlo Filippo BERCIGLI di Firenze e Marco DELLA ...