(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzoha presentato la sfida tra Napoli e Spartak Mosca in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha trattato vari temi, dal campoobiettivi stagionali, fino ad arrivare al rapporto con la squadra e al rinnovo di contratto. Parlando dei miglioramenti della rosa di Luciano Spalletti,ha anche sottolineato una differenza di atteggiamento rispetto alle stagioni con. "Oggi abbiamo fatto un grande allenamento prima della partita, come è sempre successo quest'anno. Il mister sta cercando di tirar fuori da ognuno di noi il meglio. Questo è uno dei Napoli più forti da quando sono qui. Ci stiamo esprimendo al 100% e dobbiamo essere pronti e consapevoli di poter fare grandi partite. A noi brucia non essere in Champions League. Siamo arrabbiati, ce l'avremmo dovuta fare ma quest'anno è ...

Advertising

Spazio_Napoli : Insigne punge Gattuso: 'Ora arriviamo sorridenti agli allenamenti' - apetrazzuolo : RT @5mariamazza: IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) KOULIBALY, gol e assist grandiosi, 2) INSIGNE, illumina e punge, 3) RRAHMANI, OSIMHEN e L… - 5mariamazza : IL PODIO di @NAPOLIMAGAZINE - 1) KOULIBALY, gol e assist grandiosi, 2) INSIGNE, illumina e punge, 3) RRAHMANI, OSIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne punge

Nel primo tempoil solito Osimhen , in un momento di grande forma, e raddoppia nella ripresasu calcio di rigore, conquistato nuovamente dal centravanti nigeriano (fallo di un Godin ...Anticipi che non riescono eche spesso gli va via. Non una serata da ricordare. Nuytinck 6: ... Gotti lo mette molto avanzato sulla sinistra, per creare difficoltà a Di Lorenzo, ma non...Il Napoli supera 2-0 il Cagliari e infila la sesta vittoria consecutiva. Al Maradona sono Osimhen e Insigne a decidere.Lorenzo Insigne, ha parlato al termine di Udinese-Napoli. Il capitano azzurro ai microfoni di sky sport elogia Spalletti e i compagni e commenta il gol conteso con Osimhen. “Dobbiamo restare con i pie ...