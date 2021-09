Infortuni | Draghi | ' pene più severe e immediate | collaborazione in azienda'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Circa glisul lavoro, il premier Marioin conferenza stampa cita "alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire". Innanzitutto "più" e poi "interna alla fabbrica e all'per l'individuazione precoce delle debolezze in tema di sicurezza sul lavoro".ricorda l'intervento del presidente Carlo Bonomi all'assemblea di Confindustria con l'accenno a "comitati di lavoratori e impresa. Questa è una strada perchè chi sta sul campo avverta immediatamente" laddove ci siano debolezze nella sicurezza. "I lavoratori che parteciperanno a questa operazione non sono responsabili di nulla: questo è un aumento del monitoraggio della sicurezza senza allargare la ...

... ha aggiunto il sindacalista, spiegando che 'conabbiamo condiviso la necessità che nelle ... la creazione di una banca dati centrale sugliper facilitare il processo sanzionatorio ...... descrive l'emergenza morti bianche nel Paese con mappature dettagliate degli, ... Così non sembrerebbe, però, dalle parole del Presidente del Consiglio, Mario, del suo Esecutivo e dei ...Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa citando i nomi e cognomi delle vittime sul lavoro delle ultime ore, un dramma che "assume sempre più i contorni di una strage che continua ogni giorno ...Roma, 29 set. (Adnkronos) – Circa gli infortuni sul lavoro, il premier Mario Draghi in conferenza stampa cita “alcune delle strade su cui pensiamo di intervenire”. Innanzitutto “pene più severe e imme ...