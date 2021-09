In New World non potete chiamare un personaggio 'Jeff Bezos' o 'Amazon' (Di mercoledì 29 settembre 2021) New World è disponibile per tutti i giocatori da un giorno e ha già macinato diversi successi: il gioco infatti è il titolo più giocato su Steam del 2021 e in poco tempo ha raggiunto più di 700.000 giocatori simultanei. Se anche voi state per entrare nel gioco sappiate che al momento di creare un nome non sarete in grado di utilizzare "Jeff Bezos" e "Amazon". Alcuni si sono anche divertiti a testare altre opzioni, come le varianti di Bezos: "JeffB", "Bez0s" o persino "Be Zos". Di nuovo, tutti questi nomi non possono essere usati. Non sono disponibili nemmeno il cognome "Amazon" e altri derivati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Newè disponibile per tutti i giocatori da un giorno e ha già macinato diversi successi: il gioco infatti è il titolo più giocato su Steam del 2021 e in poco tempo ha raggiunto più di 700.000 giocatori simultanei. Se anche voi state per entrare nel gioco sappiate che al momento di creare un nome non sarete in grado di utilizzare "" e "". Alcuni si sono anche divertiti a testare altre opzioni, come le varianti di: "B", "Bez0s" o persino "Be Zos". Di nuovo, tutti questi nomi non possono essere usati. Non sono disponibili nemmeno il cognome "" e altri derivati. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : In #NewWorld non potete chiamare un personaggio 'Jeff Bezos' o 'Amazon'. - IGNitalia : L’atteso #NewWorld è giunto all’esame più duro. In attesa della recensione del gioco di massa di Amazon, ecco la pr… - CaptainReddo : @Grendelios Ah si porca miseria ho notato che stanno tutti streammando New World! Decisamente credo che non se lo aspettassero ahahah - Multiplayerit : New World, Amazon offre trasferimenti tra server gratis per ridurre code e attese - PetriniRomina : RT @HBritaly: #proteste #manifestazioni #GreenPass #news Anche a Istanbul in Turchia contro il pass sanitario obbligatorio da questa setti… -