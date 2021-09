Il turismo non è comunicazione e promozione, ma performing art (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno dei misteri del turismo è il turista. Tutti pronunciano questa parola come nulla fosse, come se non ci fosse nulla da specificare, da precisare, da distinguere. Con la parola “turista” ci sembra di aver detto tutto; ma non abbiamo detto niente. Niente che significhi qualcosa. Gli articoli, i convegni, i piani strategici o tattici che siano, da qualunque punto partano, raramente arrivano al turista, non mettono mai il turista al centro dell’attenzione. Mi spiego meglio. Nel mondo dei consumi si parte dal cliente, dalle sue attese, persino dalle sue paure, insomma, il cliente “muove il sole e l’altre stelle”. E si capisce: lui ha il potere, i soldi da spendere, e come li spende determina la fortuna o la rovina delle imprese. Si vendano telefoni, auto o yogurt, si vendano abiti o servizi, il punto non cambia: si parte dai bisogni del cliente, si cerca il prodotto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uno dei misteri delè il turista. Tutti pronunciano questa parola come nulla fosse, come se non ci fosse nulla da specificare, da precisare, da distinguere. Con la parola “turista” ci sembra di aver detto tutto; ma non abbiamo detto niente. Niente che significhi qualcosa. Gli articoli, i convegni, i piani strategici o tattici che siano, da qualunque punto partano, raramente arrivano al turista, non mettono mai il turista al centro dell’attenzione. Mi spiego meglio. Nel mondo dei consumi si parte dal cliente, dalle sue attese, persino dalle sue paure, insomma, il cliente “muove il sole e l’altre stelle”. E si capisce: lui ha il potere, i soldi da spendere, e come li spende determina la fortuna o la rovina delle imprese. Si vendano telefoni, auto o yogurt, si vendano abiti o servizi, il punto non cambia: si parte dai bisogni del cliente, si cerca il prodotto ...

Advertising

marcodimaio : Ottima la scelta di #Draghi di candidare Roma a #Expo2030. Non facciamo come con le Olimpiadi, ma sfruttiamo le nos… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Il turismo spaziale,grande fantasia adolescenziale di uomini bambini la cui immaginazione è così atrofizzata che non r… - Crudeli45198835 : Il turismo spaziale,grande fantasia adolescenziale di uomini bambini la cui immaginazione è così atrofizzata che no… - Stupormundi66 : RT @marcodimaio: Ottima la scelta di #Draghi di candidare Roma a #Expo2030. Non facciamo come con le Olimpiadi, ma sfruttiamo le nostre cap… - DarioPanzac89 : RT @marcodimaio: Ottima la scelta di #Draghi di candidare Roma a #Expo2030. Non facciamo come con le Olimpiadi, ma sfruttiamo le nostre cap… -

Ultime Notizie dalla rete : turismo non L'ottimismo grafico per il futuro va e viene L'immagine qui sotto, del 1928, prefigura il turismo aereo intercontinentale con un'allegra ... Non è durata molto. Sulla scia della guerra nel Vietnam, delle contestazioni studentesche, della prima ...

Elezioni Benevento, Ascione (FdI) Famiglia e libertà educativa prima di tutto ... non per lavoro ma per passione, perché la politica dev'essere una passione, non un lavoro". ... la cultura e il turismo e creare nuove possibilità di lavoro, per evitare che i nostri giovani, come ...

Il turismo non è comunicazione e promozione, ma performing art Linkiesta.it "Non siamo il Sesto quartiere di Firenze" Gabriele Toccafondi punta su: tramvia all’Osmannoro, ferrovia per SMN, pista parallela e 5000 posti di lavoro, programmazione ...

Turismo, patto tra città e associazioni L'INTESANasce a Latina l'associazione Dmo Latium experience che mette in rete 12 Comuni e una settantina tra associazioni e operatori economici allo scopo di riconvertire e rafforzare lo ...

L'immagine qui sotto, del 1928, prefigura ilaereo intercontinentale con un'allegra ...è durata molto. Sulla scia della guerra nel Vietnam, delle contestazioni studentesche, della prima ......per lavoro ma per passione, perché la politica dev'essere una passione,un lavoro". ... la cultura e ile creare nuove possibilità di lavoro, per evitare che i nostri giovani, come ...Gabriele Toccafondi punta su: tramvia all’Osmannoro, ferrovia per SMN, pista parallela e 5000 posti di lavoro, programmazione ...L'INTESANasce a Latina l'associazione Dmo Latium experience che mette in rete 12 Comuni e una settantina tra associazioni e operatori economici allo scopo di riconvertire e rafforzare lo ...