Il calcio ‘al buio’: dopo Dazn disagi anche su Amazon Prime (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNon trovano pace gli appassionati di calcio italiani. dopo i disagi delle ultime settimane con Dazn, che avevano interessato soprattutto la partita del Napoli contro la Sampdoria, stasera è il turno della Juventus e della sfida contro il Chelsea trasmessa da Amazon Prime. Sono tanti infatti gli utenti che stanno registrando disservizi denunciandoli sui social. Oggetto della discussione, stavolta, non la connessione balbettante ma la saturazione e la luminosità delle immagini considerata troppo bassa. I commenti, come al solito, piovono a grappoli. Oè Amazon tutto bene con il colore in #JuventusChelsea stasera? No perché io Marchisio lo vedo tipo così pic.twitter.com/vVpjzgyKHC — HertaMpone (@AmoreParm) September 29, 2021 Problemi di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNon trovano pace gli appassionati diitaliani.delle ultime settimane con, che avevano interessato soprattutto la partita del Napoli contro la Sampdoria, stasera è il turno della Juventus e della sfida contro il Chelsea trasmessa da. Sono tanti infatti gli utenti che stanno registrando disservizi denunciandoli sui social. Oggetto della discussione, stavolta, non la connessione balbettante ma la saturazione e la luminosità delle immagini considerata troppo bassa. I commenti, come al solito, piovono a grappoli. Oètutto bene con il colore in #JuventusChelsea stasera? No perché io Marchisio lo vedo tipo così pic.twitter.com/vVpjzgyKHC — HertaMpone (@AmoreParm) September 29, 2021 Problemi di ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è una beffa pazzesca: l'Atletico vince su rigore (che non c'è) al 97'! - GoalItalia : Ha riportato il Milan al top d'Europa e del mondo ?? Oggi punta a far sognare il Monza ?? Indissolubilmente legato a… - Azzurri : ?? #NonniAlMuseoDelCalcio: scopri le iniziative e il contest per la festa dei nonni il 2 ottobre al @museocoverciano… - _Sport_Calcio_ : 45' | RADDOPPIO DI MULAZZI!! Splendida azione insistita dei bianconeri: sponda di Chibozo, mancino al volo di Mulaz… - _Sport_Calcio_ : RT @JuventusFCYouth: 45' | RADDOPPIO DI MULAZZI!! Splendida azione insistita dei bianconeri: sponda di Chibozo, mancino al volo di Mulazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio ‘al Frosinone, due colpi di mercato: Ricci e Lulic ciociariaoggi.it