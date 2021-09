Guida alla serratura elettronica per un accesso intelligente

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Treviso, 24/09/2021 – Solo fino a pochi anni fa, era impensabile anche soltanto immaginare l’apertura di una porta con l’utilizzo del proprio smartphone, oppure digitando un codice ricevuto via SMS. Oggi tutto questo è diventato realtà: la porta blindata o un semplice serramento diventano intelligenti, lariconosce l’utente autorizzato e si apre automaticamente. La chiave smarrita — problematica centrale per qualunque utente — può essere rapidamente eliminata con un click. Ma come accedere ad una simile innovazione? Basta una semplicissima operazione: sostituire il comune cilindro europeo con NIO Zen, progetto del gruppo EVVA. Ben di più che un sistema di apertura motorizzato, rappresentando la migliore interpretazione di quello che oggi viene definito “smart lock”: una “soluzione” che semplifica la vita di tutti i giorni e permette di gestire accessi di ...

Advertising

vaticannews_it : Alla vigilia della Giornata mondiale contro gli sprechi alimentari, Waste watcher diffonde il Rapporto sulla fruizi… - Corriere : Michelin, Massimo Bottura conquista una nuova stella alla «Gucci Osteria» di Beverly Hills - Mov5Stelle : Abbiamo un grande progetto da realizzare, con @GiuseppeConteIT alla guida. Lotta alla corruzione, tutela dell’ambie… - SignorAldo : RT @marghette: Conosci #Teachable per #vendereonline corsi e/o infoprodotti? Leggi la guida alla piattaforma - MMastrantuono : Il mio giudizio sul M5S del passato è totalmente negativo però attualmente credo gli vada data un’altra possibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida alla

La Repubblica

... documenti d'archivio e testimonianze dirette, il format, giuntoquarta stagione, racconta le ... Felice Laudadio, Giampiero Solari, Renato Scarpa e l'amica e assistente Giovanna. " ...ROMA - Pronti, via. C'èJessica Immobile, che si ritrae su Instagramdella sua 500 Abarth. La moglie dell'attaccante della Lazio scherza sui social: "Jessica al volante?. Continuate voi la frase, mi ...Sembra svanire il progetto di un stabilimento Intel nell'Etna Valley per la produzione di chip dopo le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico ...Alle "Juniorwhal" partecipano un milione e mezzo di giovanissimi dai 13 anni in su. L'esperienza di Mattia: "In queste urne c'è la Germania del futuro" Il risultato emerso dalle elezioni in Germania r ...