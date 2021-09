Gf Vip 6, clamoroso scoop sulle principesse Selassié: il padre è in carcere e non avrebbe nessuna discendenza reale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un clamoroso scoop sulle principesse Selassié è stato lanciato dal settimanale Oggi, stando a quanto riporta il noto settimanale, infatti, Lulù, Jessica e Clarissa non avrebbero alcuna discendenza reale e nulla c’entrerebbero con la stirpe etiope degli Hailé Selassié. Il padre delle tre ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è attualmente in carcere in Svizzera, dove sarà trattenuto almeno per 3 mesi: Il settimanale Oggi rivela che le tre “principesse etiopi” non sono in realtà principesse, cioè discendenti dal Negus Heilé Selassié, e che il loro padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Unè stato lanciato dal settimanale Oggi, stando a quanto riporta il noto settimanale, infatti, Lulù, Jessica e Clarissa nonro alcunae nulla c’entrerebbero con la stirpe etiope degli Hailé. Ildelle tre ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailé, è attualmente inin Svizzera, dove sarà trattenuto almeno per 3 mesi: Il settimanale Oggi rivela che le tre “etiopi” non sono in realtà, cioè discendenti dal Negus Heilé, e che il loro, Aklile Berhan Makonnen Hailé, è ...

