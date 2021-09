Foreste per il Clima: Arma dei Carabinieri all’ALL4CLIMATE, (Di mercoledì 29 settembre 2021) Foreste PER IL Clima: Arma dei Carabinieri in occasione di ALL4ClimaTE, l’appuntamento che si svolge a Milano preparatorio della COP26 di Glasgow. Foreste per il Clima: La superficie boschiva nazionale è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari. La biomassa forestale aumenta del 18,4%. Aumenta di ben 290 Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021)PER ILdeiin occasione di ALL4TE, l’appuntamento che si svolge a Milano preparatorio della COP26 di Glasgow.per il: La superficie boschiva nazionale è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari. La biomassa forestale aumenta del 18,4%. Aumenta di ben 290

