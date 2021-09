Fedez commenta la querela per diffamazione ricevuta da Pietro Maso

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul suo profilo Instagram,hato laperdaper averlo citato in una sua canzone Da giorni è stata diffusa la notizia di una nuovaper. Stavolta laè per il reato dinei confronti di, l’uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori ed è tornato libero nel 2015.avrebbe diffamatocon un suo brano. Si tratta di “No Game-Freestyle” pubblicata nel giugno scorso dadove si fa riferimento alla vicenda processuale di ...

Il rapperè indagato a Roma con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i ...... fa parte del cast di comici dello show di Prime Video Lol: chi ride è fuori , condotto dae ... - Ha un legame particolare con Sandra Milo , chespesso le sue foto su Instagram Fonte foto:...Sul suo profilo Instagram, Fedez ha commentato la querela per diffamazione ricevuta da Pietro Maso per averlo citato in una sua canzone ...Chiara Ferragni ha visitato l'atelier di Schiaparelli indossando un look effetto nude che ha conquistato il web e Fedez l'ha replicato ...