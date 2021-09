Evergrande: Fitch taglia rating, poco sopra il default Cessione di asset per 1,5 miliardi. E il titolo risale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fitch ratings ha tagliato il rating del colosso immobiliare cinese Evergrande da "CC" a "C", un gradino sopra il livello default, con un recovery rating "RR6" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 settembre 2021)s hato ildel colosso immobiliare cineseda "CC" a "C", un gradinoil livello, con un recovery"RR6" Segui su affaritaliani.it

