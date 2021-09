Dungeons And Dragons: nuova edizione per i 50 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Durante la D&D Celebration 2021 del 27 settembre è stato rilasciato un annuncio determinante per i fan e i players del Gioco di Ruolo più famoso del mondo: nel 2024, in occasione dei 50 anni di Dungeons and Dragons, verrà lanciata una nuova versione. Tranquilli, non sarà una 6th edizione, piuttosto un upgrade dell’attuale. Il futuro di Dungeons And Dragons La WoTC sta intende festeggiare la “mezza età” del gioco in maniera speciale, con lo scopo primario di voler migliorare ulteriormente la Quinta edizione; Ray Winninger ha rassicurato i giocatori affermando che il nuovo set di regole oltre ad essere compatibile con tutti i manuali pubblicati per la 5th si baserà anche e soprattutto sui feedback forniti dalla community. Non sono state ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Durante la D&D Celebration 2021 del 27 settembre è stato rilasciato un annuncio determinante per i fan e i players del Gioco di Ruolo più famoso del mondo: nel 2024, in occasione dei 50diand, verrà lanciata unaversione. Tranquilli, non sarà una 6th, piuttosto un upgrade dell’attuale. Il futuro diAndLa WoTC sta intende festeggiare la “mezza età” del gioco in maniera speciale, con lo scopo primario di voler migliorare ulteriormente la Quinta; Ray Winninger ha rassicurato i giocatori affermando che il nuovo set di regole oltre ad essere compatibile con tutti i manuali pubblicati per la 5th si baserà anche e soprattutto sui feedback forniti dalla community. Non sono state ...

