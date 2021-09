Deathloop tanti video mostrano i modi più bizzarri per uccidere i nemici (Di mercoledì 29 settembre 2021) Deathloop è l'ultima fatica di Arkane Studios ed è uscito da qualche giorno. Oltre alla spettacolare ambientazione che ci catapulta sull'isola di Blackreef, il gioco offre davvero tantissimi modi per uccidere i nemici che troveremo lungo la strada. Ci sono diversi poteri che ci vengono in aiuto come l'invisibilità ed il teletrasporto, ma i giocatori hanno a disposizione un vero e proprio arsenale di potenziamenti che consentono di compiere omicidi davvero intelligenti e molto divertenti. Attraverso le invasioni PvP del gioco, i giocatori hanno avuto l'opportunità di testare un repertorio letale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021)è l'ultima fatica di Arkane Studios ed è uscito da qualche giorno. Oltre alla spettacolare ambientazione che ci catapulta sull'isola di Blackreef, il gioco offre davverossimiperche troveremo lungo la strada. Ci sono diversi poteri che ci vengono in aiuto come l'invisibilità ed il teletrasporto, ma i giocatori hanno a disposizione un vero e proprio arsenale di potenziamenti che consentono di compiere omicidi davvero intelligenti e molto divertenti. Attraverso le invasioni PvP del gioco, i giocatori hanno avuto l'opportunità di testare un repertorio letale. Leggi altro...

