Como, in auto con 5 turchi senza visto: denunciato passatore bulgaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Como, 29 settembre 2021 - Un passatore bulgaro di 28 anni è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di frontiera . Stava accompagnando oltre la frontiera cinque turchi , compreso un ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021), 29 settembre 2021 - Undi 28 anni è stato fermato edagli agenti della Polizia di frontiera . Stava accompagnando oltre la frontiera cinque, compreso un ...

La stazione di Camerlata resta senza parcheggi Stazione unica di Como Camerlata, a più di tre mesi dall’inaugurazione del nuovo scalo ferroviario (era il 13 giugno 2021) non si fermano le polemiche per i continui disagi provocati dalla carenza di ...

