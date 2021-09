Colpaccio di Massimo Giletti | chi porta in studio a Non è l' Arena per la prima puntata e senza autorizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Noi non cambiamo il nostro modo di fare giornalismo". Esordisce cosìnelladi Non è l'della nuova stagione. Per lavolta il programma di La7 andrà in onda il mercoledì sera. "In queste periodo - prosegue il conduttore - l'anno scorso c'è chi diceva che c'era una seconda ondata e chi invece che il virus era sparito. Dietro al nostro led c'è un vicequestore della polizia di Stato che è salita sul palco della manifestazione contro il Green pass e ora è oggetto di un provvedimento disciplinare". Un vero e proprio, si tratta di Nunzia Alessandra Schilirò, già al centro della cronaca che - come da lei ammesso - si presenta dadella ...