Cnr | l’alfa-sinucleina stimola cellule staminali neurali

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il cervello dei mammiferi continua a generare neuroni per tutta la vita, a partire da, in due zone specifiche dette nicchie neurogeniche: il giro dentato dell'ippocampo e la zona subventricolare. Un team dell'Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibbc), guidato da Felice Tirone e Laura Micheli in collaborazione con Giorgio D'Andrea e Manuela Ceccarelli, si è chiesto se vi fossero dei geni particolarmente coinvolti nel mantenimento della produzione di neuroni nell'anziano. A questo scopo i ricercatori hanno utilizzato un modello di invecchiamento in vivo, con ridotta produzione die neuroni del giro dentato dell'ippocampo e conseguente riduzione della capacità mnemonica. La neurogenesi nel giro dentato, ...