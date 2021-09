Cgil-Cisl-Uil: rifiuti, proposte dettagliate per una città pulita (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Roma è una città assediata dai rifiuti, ridotta in uno stato vergognoso quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Le cause sono molteplici. Il dipartimento ambiente del Comune non riesce ad adempiere alla propria missione, le risorse investite per il decoro urbano sono irrisorie, c’è una totale mancanza di pianificazione integrata delle funzioni che metta a sistema il servizio di igiene urbana con il decoro della città e che affronti l’attuale carenza di impianti, mezzi, addetti e che preveda gli investimenti necessari. Non bastasse, il dipartimento partecipate ha reso impossibile qualsiasi azione di sviluppo di Ama mettendone a rischio l’operatività aziendale”. Così, in una nota, i segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil Lazio, Michele Azzola, Carlo Costantini ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Roma è unaassediata dai, ridotta in uno stato vergognoso quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Le cause sono molteplici. Il dipartimento ambiente del Comune non riesce ad adempiere alla propria missione, le risorse investite per il decoro urbano sono irrisorie, c’è una totale mancanza di pianificazione integrata delle funzioni che metta a sistema il servizio di igiene urbana con il decoro dellae che affronti l’attuale carenza di impianti, mezzi, addetti e che preveda gli investimenti necessari. Non bastasse, il dipartimento partecipate ha reso impossibile qualsiasi azione di sviluppo di Ama mettendone a rischio l’operatività aziendale”. Così, in una nota, i segretari generali diRoma e Lazio,Roma Capitale e Rieti e Uil Lazio, Michele Azzola, Carlo Costantini ...

