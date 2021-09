Cannabis: ok Cdm a dl, termini per firme referendum differiti di un mese (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione (...) dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese". Si legge nella bozza del dl approvato oggi in Cdm che prevede la proroga dei termini per le firme di un mese, che era stata chiesta dai promotori del referendum Cannabis. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - "Per le richieste diprevisto dall'articolo 75 della Costituzione (...) dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, iprevisti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sonodi un". Si legge nella bozza del dl approvato oggi in Cdm che prevede la proroga deiper ledi un, che era stata chiesta dai promotori del

AlvisiConci : RT @ComVentotene: Draghi colpisce ancora: il Governo ha approvato la proroga al 31 ottobre per il referendum sulla Cannabis Legale! Ps I m… - Perdukistan : RT @Perdukistan: La @LegaSalvini alleata di @PartitoRadicale per i referendum 'giustizia giusta' non ha partecipato al voto del CdM per la… - infoitinterno : Referendum sulla cannabis: il Cdm proroga di un mese la scadenza, ma la Lega si astiene per protesta - max65bo : RT @andythomasgiov1: #Salvinivergognati che il tuo partito si è astenuto in #cdm sulla proroga per il #ReferendumCannabis #proibizionismo #… - Giacomo2701 : RT @ComVentotene: Draghi colpisce ancora: il Governo ha approvato la proroga al 31 ottobre per il referendum sulla Cannabis Legale! Ps I m… -