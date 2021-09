Calcio Napoli, Spalletti: “Dobbiamo dare continuità ai risultati” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. “Dobbiamo dare continuità ai risultati anche in Europa“. Luciano Spalletti deciso e determinato nelle parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spartak Mosca. “Mi aspetto lo stesso tipo di prestazione che stiamo offrendo sinora. Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. “aianche in Europa“. Lucianodeciso e determinato nelle parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spartak Mosca. “Mi aspetto lo stesso tipo di prestazione che stiamo offrendo sinora.

Advertising

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - FBiasin : #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fedele: “Il Napoli può dire la sua, ma sono preoccupato. Questi giocato… - CalcioNapoli24 : -