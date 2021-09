-Amici-2021 | Carola cade in una profonda crisi di identità

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi 29 Settembreè andata in onda la terza puntata settimanale di -ha paura del ballerino Dario e quando la Celentano gli dice che potrebbe candidarsi per la sfida lei si tira indietro. La tensione la attanaglia e scoppia in lacrime quando Maria gli ricorda che lei è all’interno die qualcosa vorrà dire. Tommaso sente la sua canzone e parla con il suo Produttore Musicale Canova sentendosi felice e soddisfatto.28 Settembre: Mirko ritrova di nuovo l’entusiasmo Le parole della Celentano aLa produzione tramite Maria ha detto a Mirko che siccome la Celentano si è opposta alla sfida perché ha la maglia sospesa la Peparini dovrà sfidare un’altra persona. Oppure si potrà aggiungere un banco e non si farà nessuna sfida. ...