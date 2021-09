85 anni di Berlusconi | On Brambilla | “Geniale innovatore”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) MILANO – “I miei più sentiti e calorosi auguri di buon compleanno al presidente Silvio, straordinario, protagonista nel mondo dell’economia, dello sport e della politica, l’uomo che già ora rappresenta milioni di italiani e potrebbe benissimo rappresentarli tutti”. Così l’on. Michela Vittoria(Fi), in occasione degli 85del quattro volte presidente del Consiglio Silvio. “Con il suo genio imprenditoriale – prosegue l’on.– ha generato un immenso valore e decine di migliaia di posti di lavoro, con la sua passione ha portato una squadra di calcio a vincere tutto, con la sua leadership ha cambiato volto alla politica italiana e ha governato il Paese più a lungo di chiunque altro, grazie al suo carisma personale ha creato una ...

acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??…

, lettera agli elettori romani: 'Raggi ha tradito, Michetti voto necessario per cambiare la storia' Dalla salute all'ambizione Quirinale: gli 85di SilvioIl leader di Forza ...L'invito a mettere la sordina alle polemiche è il regalo che Silvioha chiesto ai tre leader in occasione del suo compleanno e dei suoi 85. Richiesta accolta. Matteo Salvini, Giorgia ...Silvio Berlusconi spegne oggi 85 candeline. L’ex presidente del Consiglio, ex patron del Milan, attuale presidente di Forza Italia e azionista di maggioranza di Mediaset è nato a Milano il 29 settembr ...MILANO - “I miei più sentiti e calorosi auguri di buon compleanno al presidente Silvio Berlusconi, straordinario innovatore, protagonista nel mondo ...