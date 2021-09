Stefania Nobile e Wanna Marchi in tv con un progetto da record: “Una diretta tv di 101 ore” (Di martedì 28 settembre 2021) Ogni volta che Stefania Nobile e Wanna Marchi fanno il loro comeback in tv lasciano il segno ed hanno intenzione di farlo anche questa volta. Madre e figlia stanno per realizzare un’impresa titanica. Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagram Stefania Nobile e Wanna Marchi saranno in diretta per ben 100 ore! Durante la trasmissione interverranno personaggi di ogni tipo, ma anche persone comuni interessate a far parte di questo tentativo di entrare nel Guinness World record. “Non vedo l’ora ragazzi, odio questa attesa. Noi siamo carichissime, saremmo partite anche adesso. Quello che ci apprestiamo a fare è una cosa mai fatta. Una cosa forte, tanta roba. ... Leggi su biccy (Di martedì 28 settembre 2021) Ogni volta chefanno il loro comeback in tv lasciano il segno ed hanno intenzione di farlo anche questa volta. Madre e figlia stanno per realizzare un’impresa titanica. Da domani alle 22:30 sul canale digitale 163 GO TV, sulla piattaforma streaming “Atena tv” e su Instagramsaranno inper ben 100 ore! Durante la trasmissione interverranno personaggi di ogni tipo, ma anche persone comuni interessate a far parte di questo tentativo di entrare nel Guinness World. “Non vedo l’ora ragazzi, odio questa attesa. Noi siamo carichissime, saremmo partite anche adesso. Quello che ci apprestiamo a fare è una cosa mai fatta. Una cosa forte, tanta roba. ...

Advertising

StraNotizie : Stefania Nobile e Wanna Marchi in tv con un progetto da record: “Una diretta tv di 101 ore” - MatteoCantu : Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, cercheranno di infrangere il record di maratona televisiva, 100 ore no st… - imnotyourssorry : RT @is_sabrina8: Stefania sembra di nobile origine, con due genitori bellissimi come poteva non esserlo ?? Princess Stefy??#ilparadisodelles… - is_sabrina8 : Stefania sembra di nobile origine, con due genitori bellissimi come poteva non esserlo ?? Princess Stefy??… - MrCaruccio : Da domani, #100ore su #GOTV Canale 163 del Digitale Terrestre Finale a sorpresa nello scontro tra Stefania Nobile… -